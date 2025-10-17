亡き球団オーナーと「大手メディア出身幹部」の影響今シーズンまでチームを指揮した高津臣吾監督（56）の退任に伴い、池山隆寛２軍監督（59）が１軍監督へ昇格することが決まったヤクルト。「９月１日に高津監督の今シーズン限りで退任報道が飛び出し、２日には小川淳司GM（68）の退任と同時に池山隆寛２軍監督の内部昇格案が一斉に報じられました。リーグ優勝はおろか、クライマックスシリーズ進出の可能性が完全に消滅したため、