【草薙素子】 10月16日～11月26日 予約受付 2026年10月 発送予定 価格：29,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「草薙素子」を発売する。価格は29,800円。グッドスマイルカンパニー公式ショップにて予約受付が開始されている。期間は11月26日までで、2026年10月に発送予定。

本商品は、マンガ「攻殻機動隊」に登場する草薙素子を1/7スケールで再現したフィギュア。単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化されており、フォトフレームのように立てかけて飾れる特別な仕様となっている。

1980年代より活躍している原型師、智恵理氏が当時の空気感を込めて造形。髪とブーツには、光学迷彩をイメージしたオーロラメッキ加工を施し、見る角度によって表情が変化する。ボディスーツとメカパーツの質感のコントラストも見どころのひとつ。コード類には実際のコードを使用し、台座には金属が使用されている。

※「士郎正宗の世界展～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～」にて会場先行受注販売した商品の事後受注となります。

※お届け時期は会場受注分と同時期を予定しております。

□会場先行受注商品ページ

(C)士郎正宗/講談社