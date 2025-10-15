事故当時、男性が乗っていたオートバイ。衝突によって大きく損傷していた＝２０２４年９月１８日、横須賀市小川町昨年９月、神奈川県横須賀市の国道交差点で米海軍横須賀基地所属（当時）の米軍人の車がオートバイと衝突して同市在住の会社員の男性＝当時（２２）＝を死亡させた事故を巡り、男性の遺族が米軍人と国に計１億１千万円の損害賠償を求め、横浜地裁に提訴することが１５日、分かった。事故は昨年９月１８日午後６時