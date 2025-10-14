Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÇ®¶¸¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤·¤¿¡£10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°È¾¤ò£°¡Ý£²¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÅÜÅó¤ÎÌÔÈ¿·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï52Ê¬¤ËÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò½¦¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï71Ê¬¡¢°ËÅì¤Îº¸£Ã