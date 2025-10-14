2026年北中米ワールドカップで躍進を目ざす日本代表。彼らにとって10月14日に東京スタジアム（味スタ）で対戦する“王国”ブラジルは、いつか必ず乗り越えないといけない壁である。「（10日の韓国戦を見て）シンプルにブラジルは強いなと。世界トップトップの力があるし、それだけのクオリティを持った集団だと思います。我々もリスペクトしながら、同じ目線で挑んでいきたい」と森保一監督は前日会見で話していた。一方、その