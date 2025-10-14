現代人は、ほとんどの人が無意識に体のどこかを力ませて暮らしているという。トレーナー歴25年、のべ4万人以上へのパーソナル指導経験のある鈴木亮司氏は「無駄な力みは、痛みやこりの原因になるだけでなく、睡眠や精神状態に悪影響をおよぼします」と指摘する。就寝前に行うと、体がほぐれて眠りやすくなる1分間ストレッチを紹介する――。■目の緊張から体全体の力みにつながる寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚めてしまう――ビ