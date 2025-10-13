魅力の濃い運転体験充足感が段違いのMTホンダ・シビック・タイプRの2.0L 4気筒ターボエンジンは、雄叫びを上げることなく、低い響きでアイドリングを始める。自然吸気だった頃のような、華美な演出はない。【画像】欧州では2026年が最後6代目 ホンダ・シビック・タイプR魅力的なホットハッチたち全119枚好ましい感触のシフトレバーを倒し、丁度良い重み付けのクラッチペダルを放せば、魅力度の濃い運転体験の始まり。これ