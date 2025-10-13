10月14日に日本代表と親善試合を戦うブラジル代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施。プレミアリーグのニューカッスルで活躍するMFブルーノ・ギマランイスが登壇した。イングランドでプレーする三笘薫や鎌田大地について質門を受けた27歳の主力ボランチは、「非常にレベルの高い選手たちだと思う。南野（拓実）もリバプールにいたし、久保（建英）も知っている。日本代表はレベルが高いチームだ」と森保ジャパ