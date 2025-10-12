横浜に登場！本格生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY」オープン

2025年10月10日（金）、横浜駅前に新たにオープンする「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」。本格派生ドーナツ専門店として、パティシエ監修のケーキのような上品なドーナツを提供します。北海道ミルクを使った特製クリームがたっぷり詰め込まれ、もちっとした生地との絶妙な組み合わせで、他店では味わえないドーナツを提供。毎日300個限定、12時からのドーナツ販売には行列必至！

横浜駅近くで本格生ドーナツを楽しもう！

POTERI

価格：390円

PISTACHIO

価格：590円

CHOCO MINT

価格：490円

STRAWBERRY

価格：490円

RASPBERRY

価格：490円

WHITE CHOCO

価格：490円

「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」は、横浜駅西口から徒歩1分の好立地にオープン。パティシエ監修による本格派生ドーナツを提供する新たなスポットです。

看板メニューの「POTERI」は、特製カスタードクリームとキャラメリゼの絶妙な組み合わせが特徴で、2つの食感が楽しめます。

その他にも、ピスタチオやチョコミントなど、バリエーション豊富なドーナツが揃っており、見た目も味も楽しめるアイテムばかりです。

秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい

横浜店の店内は、洗練されたモダンでありながら清潔感のある空間で、”オトナかわいい”をテーマにデザインされています。

特注のショーケースや、タイル・ミラー・ライトの使い方が上品で、五感で楽しめるおしゃれな雰囲気。ドーナツを味わいながら、リラックスしたひとときを過ごすことができます。

店内BGMも心地よく、訪れるたびに新しい発見がありそうです。

限定販売！毎日300個の生ドーナツ

「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」では、毎日300個の限定販売でドーナツを提供。12時からの販売開始で、早めに行かないと売り切れてしまうことも！

日々丁寧に手作りされたドーナツは、鮮度が命。特に人気の「POTERI（ポテリ）」は、キャラメリゼのパリッとした食感ととろっとしたクリームの絶妙なバランスが、口の中で広がります。

自分へのご褒美や、大切な人への手土産にぴったりです。

横浜で新たなドーナツ体験を

「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」で、毎日限定300個の本格生ドーナツを楽しんでみてください。特製カスタードクリームが詰まったドーナツは、どれも上品で、見た目も華やか。

12時から販売開始で、完売次第終了なので、早めの訪問をおすすめします。横浜駅から徒歩1分の便利な立地で、足を運ぶ価値あり！

自分へのご褒美にも、大切な人への手土産にもぴったりです♡