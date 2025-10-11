［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田今回対戦したパラグアイは、実に南米のチームらしい、強さと狡猾さを備えていた。途中出場した藤田譲瑠チマも強さ、速さ、上手さを感じているようだった。「攻守の切り替えが早くて、守備面では１対１の対応が上手かったのが印象的でした。攻撃面では簡単に前に預けて、そこの選手が強くて、巧みにフリックされてきつい状況を作られてしまう場面