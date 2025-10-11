堂安律「パラグアイは賢い」。プレスを外す“絶妙な匙加減”に苦戦【日本代表】
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
今回対戦したパラグアイは、実に南米のチームらしい、強さと狡猾さを備えていた。途中出場した藤田譲瑠チマも強さ、速さ、上手さを感じているようだった。
「攻守の切り替えが早くて、守備面では１対１の対応が上手かったのが印象的でした。攻撃面では簡単に前に預けて、そこの選手が強くて、巧みにフリックされてきつい状況を作られてしまう場面も多かったです」
パラグアイを“賢い”と表現したのは堂安律だ。
「相手は後ろのビルドアップに人数をかけていました。２ボランチも降りて６枚で回す、10番も降りて７枚とかで回して。こっちは（人数が）足りへんぞって。でも僕たちは（ハイプレスに）行きたいからそうすると、パラグアイは賢いから良いタイミングでロングボールを蹴ってくる」
試合運びは巧みで日本がボールを奪いに来なければ、近くの味方同士でポン、ポンと短いパスを繋いでおびき寄せる。その匙加減が絶妙だった。日本の出方によって“繋ぐ、蹴る”を使い分けるあたりは本当に嫌らしい。
こうした相手を倒さないかぎり、世界の頂点は見えてこない。“W杯優勝宣言”の日本がそれを実現するための道のりは、なお険しい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
