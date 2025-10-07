今秋ドラフトの巨人の1位指名は、創価大の内野手・立石正広（高川学園、右投げ右打ち、180センチ.85キロ）が最有力とされている。逆方向にも一発が打てる強打のスラッガー。2日に担当の大場スカウトが本人と面談し、「（競合しても指名する）価値のある選手。走・攻・守の三拍子が揃った、大学ナンバーワンの選手」とラブコールを送った。巨人・田中将大はヤンキースに未練タラタラ…「一途な200勝男」は復帰願望を周囲にこぼし