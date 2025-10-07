首位打者ターナーを2球で打ち取った【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャース・佐々木朗希投手は6日（日本時間7日）、敵地フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦の9回2死一、三塁から緊急登板。一打サヨナラの場面で首位打者トレイ・ターナー内野手を2球で封じ、2試合連続セーブを挙げた。「本当に救世主よ！」「ロウキがいなかったら終わってた……」とLAファンも感動している。緊