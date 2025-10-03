ローソンは9月23日から新作ベーカリー「至福のマロン＆マロン」（税込160円）と「至福のチーズ＆チーズ」（税込181円）を発売している。いずれもしっとりとしたくちどけのいい生地に3種類の素材を組み合わせたスイーツ感覚の商品。「マロン＆マロン」は栗あん、和栗クリーム、マロン風味ホイップを重ねた。「チーズ＆チーズ」はチーズクリームとチーズホイップに加え、クッキーソボロをトッピングした。同商品は2024年5月、岩手県