きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが優勢となる中、ドル円は下げ渋る動きが出ている。しかし、ポンド円は下げ止まってはいるものの、１９７円台と上値が重い展開が続いている。ポンド自体の上値が重いことがポンド円を圧迫している面もありそうだ。 アナリストからは、英国は政治リスクに直面しており、英国債利回りが高止まりするか、さらに英国債売りを誘発し、利回りが上昇する可能性があるとの見方が出