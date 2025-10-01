〈青いビニールシートに包まれた“ナゾの物体”の正体は…「置き手紙を残した父親」が失踪→その後、山林で「遺体」として発見されたコワすぎる理由（平成29年）〉から続く「こんなに広い家なら、子どもは2人いてもいい。2人目も作っちまおうぜ」「そうね。お父さんも喜ぶだろうしね」【写真】この記事の写真を見る（2枚）平成29年、近畿地方で「子育て」にまつわるすれ違いから起きた不幸な事件。父親はなぜ「実の娘」と「義理