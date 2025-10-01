日本保守党の百田尚樹代表が30日、国会内での会見で、同党に離党届を提出した竹上裕子衆院議員＝比例東海＝に対して議員辞職を要求した。 【写真】日本保守党結党会見では手を取り合っていたが…百田代表と河村たかし共同代表 百田代表は「筋としてはやっぱり党が取った議席であるだけに、それをもし離党するなら、議席は返すべきなんじゃないか」と迫り「竹上議員の今回の離党は、有権者の気持ちを非常に踏みにじる、非常に