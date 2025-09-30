投資は需要が増える業界にすべきである。その1つに半導体業界がある。経済産業省によると、半導体の市場規模は2030年には2020年の2倍になるとされる。米国市場で、エヌビディアは時価総額1位となり、ブロードコムも5位、TSMCも8位にある（2025年9月15日現在）。5年で株価が数倍〜10倍になっている銘柄が多くあり、半導体株をポートフォリオに入れる時代といえよう。本稿は、半導体株への投資について、著書『 資産1.8億円＋年間配