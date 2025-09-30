〈《メジャー復帰登板で160km超》佐々木朗希が明かす、剛速球が復活した理由「自分の動画を見ていて“ひらめいた”」「美馬さんの引退がきっかけに」〉から続く9月24日、26日と2試合連続の1回2奪三振無失点を記録したドジャースの佐々木朗希。大舞台でのマウンドにも期待がかかるメジャー1年目の右腕は、どのようにして「中継ぎ転向」に踏み切ったのか。先発でシーズンをスタートするも、ケガで一度離脱し、中継ぎとしてメジャー