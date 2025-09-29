食生活研究会は9月4日、都内で「第33回『食と健康』講演会」を開催した。冒頭、正田修理事長があいさつ。「当財団では過去10年間で156件、1億4600万円の研究助成を行っており、今年度は17件、1600万円を支援している。本日は当財団が助成した研究の中から、国際農林水産産業研究センターの白鳥佐紀子先生による研究報告と、この講演会のために東京大学大学院の佐藤隆一郎特任教授に講演をお願いし、快くお引き受けいただいた。お越