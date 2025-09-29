タレントの壇蜜さん（44）が、金曜パーソナリティーとして出演していたラジオ番組「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（文化放送）を、2025年9月26日の放送をもって卒業した。番組関係者らがSNSで、壇蜜さんとの記念写真を公開しているが、壇蜜さんが「痩せすぎ」だとして心配の声が寄せられている。長野智子アナ「ゴールデンラジオお疲れ様でした」壇蜜さんは2023年、体調不良などで休養し、入退院を繰り返した。「ゴールデンラジ