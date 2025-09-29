タレントの壇蜜さん（44）が、金曜パーソナリティーとして出演していたラジオ番組「大竹まこと ゴールデンラジオ！」（文化放送）を、2025年9月26日の放送をもって卒業した。

番組関係者らがSNSで、壇蜜さんとの記念写真を公開しているが、壇蜜さんが「痩せすぎ」だとして心配の声が寄せられている。

長野智子アナ「ゴールデンラジオお疲れ様でした」

壇蜜さんは2023年、体調不良などで休養し、入退院を繰り返した。「ゴールデンラジオ」卒業は、25年9月12日の放送回で発表されていた。

最終出演回となった9月26日には、経済学者の金子勝氏（73）が、Xで「今日は壇蜜さんが最後の放送でした。ご苦労様でした。いつも鋭い突っ込みありがとうございました」と投稿。花束を抱えた壇蜜さんを真ん中に、金子氏、大竹まことさん（76）の3ショットを公開した。

また、同じ文化放送で番組のパーソナリティーを務めているフリーアナウンサーの長野智子さん（62）が、同日にインスタグラムを更新し、壇蜜さんとの2ショットを公開。こうつづった。

「壇蜜ちゃん ゴールデンラジオお疲れ様でした。一年半前に文化放送で番組を始めたとき、右も左もわからない私に、毎週金曜日になると、壇蜜ちゃんがいつも笑顔で『こんにちはー』と声をかけてくれて本当に嬉しかったのを覚えています。寂しくなるなあ。。またいつかどこかでご一緒できるのを楽しみにしています。優しい壇蜜ちゃん、ありがとう」

SNSでは、壇蜜さんの頬や首、脚に注目が集まった。「壇蜜が痩せ過ぎてて心配になっちゃう」「痩せたなあ しっかり食べて元気になってほしいです」「えっほんとに心配なくらいに姿形が変わりすぎてませんか」「いつの間にかこんなに細くなってたんですね...しっかり養生してください」などと書き込まれている。