■年収最大520万円→2000万円のチャレンジ丸亀製麺を運営するトリドールホールディングス（トリドール）は、店長の年収を成果に応じて最大2000万円まで引き上げると発表した。その狙いは、中途採用で優秀な人材を確保するとともに、仕事に対する満足感を引き上げて業績アップにつなげることだ。写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズ丸亀製麺（JR有楽町駅店）のロゴ、看板。＝2023年5月24日、都内 - 写真提供＝日刊工業新聞