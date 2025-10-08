毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルの動画『【激辛回答】「産まなきゃよかった」毒親のウソを信じる相談者に喝！一問一答でズバっと解決！』で、寄せられた相談に回答。毒親問題から抜け出せない多くの人が陥りがちな「致命的な勘違い」について、厳しい言葉で鋭く切り込みました。動画で木村氏は、「親に流されず自分軸で生きたい」という20代女性の悩みに対し、「最初の第一歩が間違えている」と