持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2025年10月1日（水）より、ほっかほっか亭の冬の人気No.1メニュー「牛すき焼弁当」を発売する。■さらにおいしくなって新登場！厳選した食材を店内にて手づくり調理し、季節商品として高い人気を誇る「牛すき焼弁当」が今年もさらにおいしくなって新登場！お弁当仕立てで、手軽に本格的な「牛すき焼」を楽しめる。今年の牛すき焼には穀物飼育で育てた、や