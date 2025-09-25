10月4日投開票の自民党総裁選に5人の候補者が名乗りを上げた。政治ジャーナリストの清水克彦さんは「国会議員票では小泉進次郎氏が圧倒的に優勢だが、国民の暮らしと安全を守るという観点で考えると、大きな弱点がある」という――。写真＝共同通信社さいたま市で開かれた対話集会で意見を聞く小泉進次郎農相＝2025年9月21日 - 写真＝共同通信社■序盤戦は小泉氏が大きくリード9月22日に告示された自民党総裁選挙は、「自民党の再