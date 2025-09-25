大人かわいいを叶える「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」から、大人気のポケモンハンドクリームが全30種類にパワーアップしてリニューアル登場します。今回の新ラインアップには14種類の新ポケモンが仲間入りし、さらに心ときめくデザインへ♡ 保湿成分たっぷりで使いやすさも抜群。毎日のハンドケアをポケモンと一緒に楽しめる特別なアイテムです。 全30種類のポケモンハンドクリーム