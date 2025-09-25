ポケモンと一緒にケア♡Lovisiaから全30種のハンドクリームがリニューアル登場

大人かわいいを叶える「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」から、大人気のポケモンハンドクリームが全30種類にパワーアップしてリニューアル登場します。今回の新ラインアップには14種類の新ポケモンが仲間入りし、さらに心ときめくデザインへ♡ 保湿成分たっぷりで使いやすさも抜群。毎日のハンドケアをポケモンと一緒に楽しめる特別なアイテムです。

全30種類のポケモンハンドクリーム

「Lovisia ポケモンハンドクリーム」は、パッケージデザインを一新し、シリーズ最多となる全30種類のラインアップで展開されます。

ピカチュウ、プリン、ヤドン、ゲンガー、メタモン、イーブイ、カビゴン、ミュウ、ピチュー、エーフィ、ブラッキー、ポッチャマ、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ミミッキュなど人気キャラクターがずらり。

さらに新登場ポケモンとしてゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースター、ヒトモシ、ケロマツ、ニャスパー、モクロー、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、パモ、イッカネズミ、ドオーが仲間入りしました♪

メゾン マルジェラ フレグランスの香りを唇に♡レイジーサンデー リップバーム

こだわりの保湿成分と香り

ハンドクリームにはアルガンオイル（※1）、シアバター（※2）、セラミド（※3）、ワセリンといった4種の保湿成分を配合。

ベタつかずさらっとした使い心地で、季節を問わず毎日快適にお使いいただけます。

さらに爽やかなシャボンの香りがふんわりと広がり、ポケモンたちのかわいいパッケージとともにリフレッシュ気分もアップ♡自分用はもちろん、ギフトにもぴったりです。

※1 アルガニアスピノサ核油

※2 シア脂

※3 セラミドNG

商品概要と販売情報

Lovisia ポケモンハンドクリーム（全30種）



価格：各880円（税込）

サイズ：W30×D23×H110mm

販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップなど

販売開始：2025年10月1日（水）より順次販売開始

毎日のハンドケアをポケモンと一緒に♡

「Lovisia ポケモンハンドクリーム」は、見た目のかわいさだけでなく、保湿力や使用感にもこだわった実力派アイテム。

全30種類の中から自分の“相棒”を選ぶ楽しさはもちろん、大切な人への贈り物としても喜ばれること間違いなしです。お気に入りのポケモンと一緒に、手元から癒しと笑顔を取り入れてみませんか？