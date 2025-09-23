9月21日、人気お笑い芸人のバカリズムが特番『ちょっと聞いてよ!ぐちバカリ』（MBS・TBS系）にMCとして出演。そこで語られた意見に、多くの人がシンパシーを感じたようだ。「バカリズムさんと、女優の山口智子さんがMCを務めたこの番組は、ゲストが抱える日々のモヤモヤを語り合ったり、視聴者から寄せられたさまざまなモヤモヤするエピソードをアニメで紹介したりする内容でした。そのなかで、バカリズムさんが苦言を呈した場面