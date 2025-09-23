ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 元櫻坂46センター・渡邉理佐がSNS削除「悲しすぎる」ファン衝撃 櫻坂46 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 女性自身 元櫻坂46センター・渡邉理佐がSNS削除「悲しすぎる」ファン衝撃 2025年9月23日 16時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 事務所を退所していた元櫻坂46の渡邉理佐について「女性自身」が伝えた SNSの削除で、ファンの中で「引退」との見方が大半になったと芸能関係者 Xでは「ガチで芸能界引退なんか…だとしたら悲しすぎる」などの声があった 記事を読む おすすめ記事 山口智子『ぐちバカリ』で際立った“大御所仕草”に戸惑いの声…「MC遮り」「足組み扇子」で毒舌連発 2025年9月22日 20時15分 噂のオチは常に「当せん者は島から出て行った」…ジャンボ宝くじ「1等前後賞6億円」が“バラ”で出た「種子島」の顛末 2025年9月23日 8時0分 私の留守中に夫が呼んでた“いかがわしいお姉さん”の正体にア然…「幼稚園で見たことある！」 2025年9月21日 15時45分 【テレ東が回答】『孤独のグルメ』 老舗温泉旅館が3年前のロケで受けた“不義理”を告発…広報が明かした「真相」 2025年9月22日 19時45分 「性交しています」奥尻島から函館に来て10代女性にみだらな行為 農業の男（48）を逮捕 函館市 2025年9月23日 4時8分