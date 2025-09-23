西麻布と聞けば、派手でギラギラした印象をもつ人が多い。しかし、昔から本質的な美酒・美食を知る大人たちが生息しているのも事実だ。今回はそのひとり、長年この街になじみのある杉山明日香さんの案内で、１〜４丁目を紹介する。ナビゲートするのは……ワイン研究家、唎酒師、理論物理学博士・杉山明日香さん有名予備校の数学講師として講義を行う傍ら、ワインスクールでソムリエ資格試験対策講座を主宰。その後、ワインの