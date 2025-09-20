Äã²Á³Ê¤Ê8.7¥¤¥ó¥ÁAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖSamsung Galaxy Tab A11¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ªSamsung Electronics¡Ê°Ê²¼¡¢Samsung¡Ë¤Ï12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄã²Á³Ê¤Ê8.7¥¤¥ó¥ÁAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖGalaxy Tab A11¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ÊÁ°¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËGalaxy Tab A11¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Wi-FiÈÇ¡ÖGalaxy Tab A11¡Ê·¿ÈÖ¡§SM-X133¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹