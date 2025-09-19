¥Ý¥ó¥ÉÇä¤êÍ¥Àª¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ç¥É¥ë±ß¤Ï¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶· ¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºâÀ¯°­²½·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñºÄÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥É¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35Âæ³ä¤ì¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï200±ß¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤â¥Ý¥ó¥É¤ÏÆðÄ´¡£¥æー¥í¥É¥ë¤â1.17Âæ¸åÈ¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÆð²½¤·¤Æ