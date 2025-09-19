¥Ý¥ó¥ÉÇä¤êÍ¥Àª¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ç¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¥Ý¥ó¥ÉÇä¤êÍ¥Àª¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ç¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºâÀ¯°²½·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñºÄÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥É¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35Âæ³ä¤ì¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï200±ß¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤â¥Ý¥ó¥É¤ÏÆðÄ´¡£¥æー¥í¥É¥ë¤â1.17Âæ¸åÈ¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÆð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢Æü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡£ÅìµþÃë²á¤®¤ËÆü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££·ÂÐ£²¤Ç¤Î·èÄê¤Ç¡¢£²Ì¾¤Î°Ñ°÷¤¬Íø¾å¤²¤ò¼çÄ¥¤·¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Å£Ô£Æ¤ÎÇäµÑ¤âÈ¯É½¡£»Ô¾ì¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅª¤Ë±ßÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¹¤²¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£147±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤«¤é¤Ï»Ô¾ì¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿£±£°·îÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼¨º¶¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£½µ±û¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã°Ê¹ß¤Ï¥É¥ëÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï14£¸±ßÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸á¸å¤ËÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï£°¡¥£µ£°¡ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬£°¡¥£·£µ¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Å£Ô£ÆÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£Áá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤«¤é°ì»þ147.20ÉÕ¶á¤ØµÞÍî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ²ñ¸«¤Ç£±£°·îÍø¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢148±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é¤Ï²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÃë²á¤®¤Î1.1793ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1751¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç174.50ÉÕ¶á¤«¤é173.48¶áÊÕ¤Þ¤Ç£±±ßÉý¤Ç²¼Íî¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢174±ßÉÕ¶á¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þÈ¯É½¤Î£¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬£±£¸£°²¯¥Ý¥ó¥É¤ÈÁ°²ó¤Î£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê£±£±²¯¥Ý¥ó¥É¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¡Ë¤ä±ÑÍ½»»ÀÕÇ¤¶É¡Ê£Ï£Â£Ò¡ËÍ½ÁÛ£±£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡££±£±·î¤Î½©µ¨Í½»»°ÆÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥êー¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤ËºÆ¤Ó»îÎý¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñºÄ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤ÏÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3560ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë1.3483¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï200±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é°ì»þ199.37¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â¥Ý¥ó¥É¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºâÀ¯°²½·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£±Ñ¹ñºÄÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥É¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35Âæ³ä¤ì¤Ø¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï200±ß¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡£ÂÐ¥æー¥í¤Ç¤â¥Ý¥ó¥É¤ÏÆðÄ´¡£¥æー¥í¥É¥ë¤â1.17Âæ¸åÈ¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤ÈÆð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢Æü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡£ÅìµþÃë²á¤®¤ËÆü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££·ÂÐ£²¤Ç¤Î·èÄê¤Ç¡¢£²Ì¾¤Î°Ñ°÷¤¬Íø¾å¤²¤ò¼çÄ¥¤·¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£Å£Ô£Æ¤ÎÇäµÑ¤âÈ¯É½¡£»Ô¾ì¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅª¤Ë±ßÇã¤¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¹¤²¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£147±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²ñ¸«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤«¤é¤Ï»Ô¾ì¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿£±£°·îÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼¨º¶¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£½µ±û¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã°Ê¹ß¤Ï¥É¥ëÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï14£¸±ßÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸á¸å¤ËÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï£°¡¥£µ£°¡ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬£°¡¥£·£µ¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢£Å£Ô£ÆÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£Áá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤«¤é°ì»þ147.20ÉÕ¶á¤ØµÞÍî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ²ñ¸«¤Ç£±£°·îÍø¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢148±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ»Ô¾ì¤«¤é¤Ï²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÃë²á¤®¤Î1.1793ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1751¶áÊÕ¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç174.50ÉÕ¶á¤«¤é173.48¶áÊÕ¤Þ¤Ç£±±ßÉý¤Ç²¼Íî¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤ÏÇãÌá¤·¤¬Æþ¤ê¡¢174±ßÉÕ¶á¤ÇÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.35ÉÕ¶á¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£³»þÈ¯É½¤Î£¸·î¤Î±Ñ¸ø¶¦ÉôÌç½ã¼ÚÆþ³Û¡ÊºâÀ¯ÀÖ»ú¤ËÁêÅö¡Ë¤¬£±£¸£°²¯¥Ý¥ó¥É¤ÈÁ°²ó¤Î£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¡Ê£±£±²¯¥Ý¥ó¥É¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¡Ë¤ä±ÑÍ½»»ÀÕÇ¤¶É¡Ê£Ï£Â£Ò¡ËÍ½ÁÛ£±£²£¸²¯¥Ý¥ó¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¡££±£±·î¤Î½©µ¨Í½»»°ÆÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥êー¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤ËºÆ¤Ó»îÎý¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñºÄ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤ÏÇä¤ê°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3560ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë1.3483¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï200±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é°ì»þ199.37¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â¥Ý¥ó¥É¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ