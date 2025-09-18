5年ぶり全面刷新でデザイン一新三菱自動車工業（三菱）は2025年9月18日、新型軽スーパーハイトワゴン「eKスペース」を発表しました。10月29日の発売を予定しています。新型「eKスペース」正式発表【画像】超カッコイイ！ 三菱「新型eKスペース」を画像で見る（55枚）eKスペースは2014年に登場しました。人気の軽スーパーハイトワゴンジャンルに投入したモデルで、三菱と日産による合弁会社NKMVが開発を担当。日産版は「ルー