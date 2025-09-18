かねてより企画が進行していた『マイアミ・バイス』の再リブート映画の製作が正式に決定し、2027年8月6日に全米公開されることが明らかとなった。米が報じている。 監督は、『トップガン マーヴェリック』（2022）『F1／エフワン』（2025）を大ヒットに導いたジョセフ・コシンスキーが務める。撮影はIMAXで行われ、2026年にクランクインの予定。現在、キャスティングが進行中だ。 「マイアミ・バイス」（別邦