俳優の城田優が5日、YouTubeチャンネル『中尾明慶のきつねさーん』にゲスト出演。事務所独立の“真相”を語った。城田優○20代後半から独立を意識「“一人暮らし”をしてみたい」2020年に所属事務所から独立し、俳優業のほか、ミュージカルの演出家やプロデューサーとしても活躍する城田。独立のきっかけについて、「自分のやりたいことのためには、大きな組織にいると難しいんだなって。20代後半から感じる瞬間が増えていって」と