11月6日放送のNACK5『三浦翔平 It's 翔 time』にゲスト出演した城田優が、出演が叶って嬉しかった番組について語った。【関連】城田優『どうする家康』“NG連発”ピンチを救ってくれた先輩俳優とは？「優しくフォローしてくださって」Netflixで配信中の『トークサバイバー！〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜』シーズン2に出演した城田。リスナーからのメールで、同番組の感想を聞かれると、「めちゃくちゃ楽しかったです」と