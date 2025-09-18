朝のドル円は146円90銭台、上下に激しい展開＝東京為替 ドル円は146円90銭台での推移。FOMCを受けて上下に激しい展開が見られた。市場予想通り0.25％の利下げを決定、年内あと2回の利下げがドットプロットで示されると、ドル円は145円台へ売られた。その後は反発。147円台を付ける展開。 USDJY 146.91