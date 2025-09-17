東京午前のドル円は１４６円半ばで小動き。前日の流れを引き継いで１４６．２１円付近まで円高・ドル安推移する場面もあったが、一方的な値動きは見られない。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果公表を控えて模様眺めムードが強い。 ユーロ円は１７３円後半、ポンド円は１９９円後半、豪ドル円は９７円後半で小動き。豪ドル円の上昇基調は先週で一巡している。 MINKABU PRESS