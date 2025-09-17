オランダ１部エールディビジの強豪アヤックスに今夏加入した日本代表DF板倉滉の名前の発音を巡り、現地で議論が白熱している。アヤックス対ズウォーレ戦の中継で、ESPN解説者ミヒール・ティーリングが板倉の名前を「イタークラ」と発音したことに、多くの視聴者が反発の声を上げた。オランダメディア『FC Update』によると、SNS上では「この解説者は板倉を普通に発音してくれ！」「解説者のイタークラという発音にうんざりだ