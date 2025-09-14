世界陸上第２日（１４日、国立競技場）男子１００メートル準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪金メダルのノア・ライルズ（米国）が９秒９２の１組１着で同日に行われる決勝進出を果たした。スタート前の選手紹介の時には、漫画「呪術廻戦」の人気キャラクター・五条悟が使う領域展開の「無量空処」のポーズを決め、会場を沸かせた。日本のアニメ好きを公言しており、“世界最速のオタク”とも呼ばれる。前日の予選ではスター