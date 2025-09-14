「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の絵柄が新たに登場グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、イラストレーター・ナガノ氏の人気作品『ちいかわ』とコラボしたリニューアル商品「ちいかわバナナプリンケーキ」を、池袋駅にて期間限定で販売すると発表しました。【画像】か、カワイイ！ これが、ちいかわバナナプリンケーキの新絵柄です販売期間は2025年9月17日から30日まで。池袋駅構内「イベントステー