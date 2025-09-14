【プレミアリーグ第4節】(Gtech Community Stadium)ブレントフォード 2-2(前半1-0)チェルシー<得点者>[ブ]ケビン・シャーデ(35分)、ファビオ・カルバーリョ(90分+3)[チ]コール・パーマー(61分)、モイセス・カイセド(85分)<警告>[ブ]イゴーリ・チアゴ(8分)、イェホル・ヤルモリュク(64分)、イーサン・ピノック(82分)[チ]ヨレル・ハト(30分)、タイリーク・ジョージ(90分+1)観衆:16,795人