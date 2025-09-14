名古屋市中川区のコンビニエンスストアの駐車場で、酒に酔った状態で軽四ワゴン車を運転して乗用車に衝突、男性に軽いけがをさせた疑いで男が逮捕されました。 【写真を見る】危険運転傷害容疑の男逮捕コンビニの駐車場で酒に酔った状態で車を運転して乗用車に衝突、ケガさせた疑い名古屋・中川区 逮捕されたのは名古屋市中川区の自営業山下晴生容疑者(47）です。 調べによりますと山下容疑者は12日午後8時前、名古屋市中川