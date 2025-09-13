中国メーカーへの対抗意識も欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は、自動車産業の保護を図るため、業界トップと連携して『Eカー（E-car）』と呼ばれる新たな小型低価格車カテゴリーの開発に取り組む方針を示した。【画像】ホンダから新型「軽EV」の大本命登場！【ホンダN-ONE e:を詳しく見る】全31枚7月、ステランティスのジョン・エルカン会長と当時のルノー・グループのルカ・デ・メオCEO（当時）は、安全規制