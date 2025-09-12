名古屋市中川区で9月12日、市バスが交差点でブレーキをかけた際、75歳の女性が転倒し、背中の骨を折る大ケガをしました。名古屋市交通局などによりますと、12日午前6時半ごろ、中川区福住町の交差点で、栄行きの市バスの男性運転手(49)が、赤信号に従ってブレーキをかけたところ、車内で立っていた乗客の女性(75)が仰向けに転倒しました。女性は救急搬送され、背中の骨を折る重傷です。交通局は、当時の状況は急