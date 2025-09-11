9月10日、女優の川口春奈がInstagramのストーリーズを更新。シミの目立つスッピン姿を公開し、その直後に“弱音”を吐いた投稿がネット上で話題となっている。「鏡越しに撮影されたとみられる画像には、素肌と思しき川口さんの顔が写っていました。投稿には《思い通りにいかないことも》《まったく予想していなかった結末も》《たくさんの理不尽も全部まるごと受け止めて前に進むしかない》などの長文メッセージが添えられていま