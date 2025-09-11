中国では、9月は「全国民健康的なライフスタイル月間」となっている。それを受けて、中国天気網は中国疾病予防管理センター・非感染性慢性疾患（NCDs）予防・管理センターと共同で、「全国肥満率分布マップ」を発表した。中国疾病予防管理センター・NCDs予防管理センターの調査結果によると、「全国肥満率分布マップ」は、中国の31省（自治区・直轄市）を、肥満（BMI≧28）の成人（≧18歳）の割合に基づいて、5ランクに分けて、色