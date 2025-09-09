付き合う直前の微妙な時期に、男性はどんな瞬間に心ときめいているのでしょうか。男性がキュンとしてしまうシチュエーションを知れば、オトコ心をグッとつかむことができそうです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者を対象に「付き合う直前の女の子と一緒にいて『時間よ止まれ！』と心から願うのはどんなとき？」というアンケートを実施しました。世の男性の本音をご覧ください。【１】デートの帰り道でそろそろお別れしなくて